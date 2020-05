Todo comenzó con una decisión administrativa de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que es el tribunal superior de todos los jueces penales con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. El 24 de abril pasado y con firma de nueve de sus miembros se pronunció respecto de un pedido que realizara el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), un organismo de derechos humanos presidido por Horacio Verbitsky y funcionarios oficiales por el cual, con motivo de la pandemia actual, requerían se dispusiera la disminución de la población carcelaria por medio de medidas que morigeraran las penas, ya sea con monitoreo o sin él. Como se ve, el pedido atendía a que se dejara en libertad o se mandara a sus casas a los presos, aunque no pudiera ejercerse ningún tipo de control posterior sobre lo que hacían. Al analizar esa petición, el mencionado tribunal acordó recomendar a los magistrados del fuero criminal que extremen los recaudos para contribuir a la más pronta disminución de la cantidad de presos en las cárceles, explicando que debía atenderse prioritariamente a los grupos de riesgo. Al decir prioritariamente, es obvio que no excluía que se procediera de esa forma aunque los reclusos no conformaran esos grupos. Siendo el superior de los jueces penales de la capital es de imaginar la presión que tal decisión ejerce sobre los mismos, habida cuenta que las decisiones que tomen van a terminar siendo revisadas por esa cámara de casación.