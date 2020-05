Cuando el mundo vuelva a girar, no podremos ignorar lo que ahora sabemos y hemos visto con nuestros propios ojos. No podremos seguir cometiendo los mismos errores que nos trajeron hasta acá. Para que el COVID-19 no sea todo pérdida, sino una oportunidad para modificar hábitos y nuestra relación con el planeta depende del aprendizaje de cada uno y del aprendizaje colectivo como sociedad y como especie. La prioridad de todos los países va a ser recuperar la actividad económica. Pero, ¿de qué forma y a qué costo? Que la economía mundial se haya puesto en jaque porque estamos consumiendo solamente lo necesario y lo local debe servir como un llamado de atención para todos, pero especialmente para quienes lideran las naciones.