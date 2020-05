No podemos dejar de señalar que nunca el Estado puede ponerse al mismo nivel de personas que están detenidas por haber cometido delitos y entablar negociaciones a nivel paritario con ellas. No están ni pueden estar al mismo nivel. Y, obviamente, tampoco ningún funcionario debe ejercer presión sobre los jueces para alentar decisiones liberatorias masivas. Algunos audios que se han viralizado en estos días y cuya autenticidad no fuera puesta en duda, dan cuenta de estos conciliábulos. Pero la responsabilidad de los magistrados judiciales es mayor porque han concedido liberaciones o prisiones domiciliarias en forma arbitraria y, en otros casos, abandonando su rol de juzgadores de cada caso en particular, se han pronunciado otorgando beneficios colectivos.