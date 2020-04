Lo primero que hay que lograr es evitar un colapso social. Lo segundo: rescatar el entramado productivo y salvar a todos los puestos de trabajo que se pueda. Cada empresa que quiebra destruye capital y empleo, restando energía a la recuperación del día después. Por esto, la asistencia de los gobiernos es imprescindible . en todo el mundo. Pero debemos aceptar que en el caso argentino se dispone de pocos instrumentos de política económica frente a una crisis distinta a todas las que conocimos. Básicamente, tenemos un Estado quebrado y no tenemos crédito. Urge entonces que el presidente convoque a economistas de distintos pensamientos e ideologías para que, cuanto antes, diseñen un paquete de medidas para salir de esta crisis que nos golpea a todos con una fuerza creciente, pero sobre todo a los más vulnerables. La respuesta del arco opositor, me atrevo a asegurar, va a ser también mayoritariamente positiva. No son pocos los dilemas a enfrentar. Nuestra economía no estaba bien antes de que saliera a la luz este nuevo virus, y ahora está mucho peor. El Banco Central apura el ritmo de producción de billetes para que el Tesoro pueda hacer frente a las responsabilidades preexistentes y a las que se sumaron con la aparición del COVID 19. Al mismo tiempo, el ministerio de Hacienda está enfrascado en la reestructuración de la deuda, con un final abierto.