Como historiadora, en cambio, me urge intervenir. Aclaro que no soy especialista en la Segunda Guerra Mundial. Ello no me impide, sin embargo, constatar dos cosas. La primera es que el símbolo utilizado para denunciar una situación tiene poco que ver con un razonamiento histórico. El peligro de ver al presidente de la República -pues convengamos que un holocausto no podría organizarse en el marco del gobierno de la ciudad, por más federalismo que evoquemos- organizando un plan sistemático de exterminación de los mayores de 70 años, que las primeras medidas discriminatorias estarían anunciando para el ojo atento de un especialista del pasado, no parece plausible ni para el propio Burucúa, quien en una intervención posterior reconoce: “Estoy casi seguro de que nada de eso ocurrirá con los ancianos argentinos, por fortuna”. La segunda constatación que se desprende de la primera es que la analogía que opera es más bien un recurso para alertar a la población de un peligro inminente, el de que los mayores de 70 años sean sometidos a medidas sanitarias de confinamiento específicas para ese grupo etario. Entiendo muy bien la reacción epidérmica de quien luego de semanas de confinamiento -que es también una masiva medida de privación de libertad- encuentre que su condena se perpetúa por la simple razón de haber alcanzado los 70 años. Supongo que es este procedimiento – el de seleccionar a un grupo dentro de la población en su conjunto para aplicarle medidas específicas- el que inspiró el símil con el genocidio de los judíos europeos. Con la pequeña salvedad de que en un caso se trata de medidas que buscan evitar la muerte y en otro, ejecutarla de manera sistemática. Los usos del pasado -en este caso podríamos definir como político-comunicacional, destinado a llamar la atención para generar una toma de conciencia colectiva- son vastos, variados y en algunos casos, como en éste, desconcertantes. ¿El fin justifica los medios? Es un viejo debate de la filosofía política que la iniciativa del intelectual argentino relanza. Personalmente no lo pienso y creo que las protestas de la DAIA no deberían descartarse de plano y merecerían unas sinceras disculpas públicas.