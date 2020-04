En ese caso, pocos discutieron por qué no se hacía llegar la asistencia a través de un sistema ya probado y extendido: el canal de la Asignación Universal por Hijo. No se trató solo de una medida que de hecho fomenta el clientelismo político con la entrega de tarjetas en actos y besamanos de funcionarios. El concepto que dio origen a esta tarjeta fue aún más grave: garantizar que únicamente sea utilizada para alimentos, es decir, que no se gaste en “cualquier cosa”. El Estado ordenaría incluso la economía y la vida de beneficiarios. En qué gastar: una “guía”, en todo sentido.