Agis no está solo. El senador Martín Lousteau, ex ministro de Economía, pertenece a la oposición. Sin embargo, analiza la situación en los mismos términos. “El desafío en este momento es evitar la destrucción del tejido productivo y el hiperdesempleo. No se debe abandonar a las empresas a su suerte: queremos que sobreviva el mayor número posible porque las necesitamos para reactivar la economía después de la pandemia. Sin ellas, todo será más difícil. Cuando muere una empresa no se levanta más. Si no se para la hemorragia que sufren hoy empresas, y rápido, va a ser mucho más difícil volver a crecer”.