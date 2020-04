Se dice que la política envejece a las personas que la ejercen. Lo que estamos viendo hace años, y no importa el color partidario, es política vieja en el mal sentido. Anacrónica y miope, ventajera. Es la que nos muestra una sociedad envejecida no porque haya más personas mayores en ella, sino porque no supieron adaptarse al mayor cambio social del siglo XXI: la sociedad de la nueva longevidad. ¡Porque envejecer no es un problema! Envejecer es parte de la vida y la vida es envejecer.