Rediseñando el trabajo: ¿y ahora cómo reemplazamos nosotros a la IA?

La responsabilidad de evaluar el desempeño de la IA y decidir si una respuesta sirve para una decisión de negocio sigue en manos humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Desde que ChatGPT vio la luz a fines de 2022, gran parte de la conversación sobre inteligencia artificial giró alrededor de una misma pregunta: ¿va a reemplazar el trabajo humano? Durante más de tres años debatimos qué profesiones desaparecerían, cuáles sobrevivirían y hasta qué punto las máquinas terminarían haciendo lo que hoy hacen las personas. Sin embargo, esa discusión parte de un supuesto equivocado.

El verdadero cambio no consiste en que la IA nos reemplace. Consiste en que nosotros empecemos a reemplazar una forma de usar la inteligencia artificial por otra mucho más madura.

PUBLICIDAD

En la primera etapa de esta revolución nos acostumbramos a interactuar con modelos cada vez más capaces mediante un simple prompt. Parecía suficiente con formular la instrucción correcta para obtener una solución. Hoy empezamos a entender que ese era apenas el comienzo.

La inteligencia artificial genera respuestas. El trabajo empieza cuando esas respuestas deben incorporarse a un proceso real, sostener un estándar de calidad y producir resultados consistentes en el tiempo.

PUBLICIDAD

Es ahí donde aparece el verdadero desafío.

Las máquinas todavía no saben evaluar su propio desempeño con el nivel de confiabilidad que exige una organización. No distinguen por sí solas cuándo una respuesta es suficientemente buena para convertirse en una decisión de negocio, cuándo una conclusión necesita más evidencia o cuándo un razonamiento empieza a degradarse. Esa responsabilidad sigue siendo humana.

PUBLICIDAD

Por eso la próxima transformación del trabajo no tendrá que ver solo con aprender a usar herramientas de IA. Tendrá que ver con diseñar la forma en que esas herramientas trabajan junto a nosotros.

Durante décadas construimos procesos pensando en personas. Asignamos responsabilidades, establecimos controles, definimos indicadores y desarrollamos mecanismos para revisar errores y aprender de ellos. Ahora debemos hacer exactamente lo mismo, pero incorporando sistemas inteligentes que razonan de manera probabilística, interpretan contexto y pueden ofrecer respuestas distintas frente a una misma situación.

PUBLICIDAD

En muchas empresas todavía existe la idea de que incorporar IA significa instalar un modelo, desarrollar un chatbot y comenzar a automatizar tareas. En la práctica, ese suele ser el paso más sencillo.

Lo complejo viene después.

Empiezan los desafíos de consistencia, memoria, orquestación, trazabilidad, integración con otros sistemas, evaluación continua y eficiencia. Aparece la necesidad de construir procesos que permitan comparar resultados, detectar patrones de error, aprender de la experiencia y mejorar de manera sistemática.

PUBLICIDAD

En otras palabras, aparece una nueva infraestructura del trabajo.

Y cuando hablo de infraestructura no me refiero solamente a servidores o capacidad de cómputo. Me refiero a una capa mucho menos visible, pero probablemente mucho más importante: la que organiza cómo circula el conocimiento, cómo se conserva el contexto, cómo se representa la información y cómo se verifica que una decisión pueda repetirse con la misma calidad.

PUBLICIDAD

Existe una idea muy extendida de que el progreso de la inteligencia artificial depende únicamente de construir modelos cada vez más grandes y con mayor capacidad de cómputo. Creo que esa visión empieza a quedarse corta. La próxima etapa también exigirá sistemas capaces de aprovechar mejor el conocimiento que ya poseen, representarlo de forma más estable y eficiente, y reducir la complejidad innecesaria sin perder capacidad de razonamiento.

Es una evolución menos visible que el lanzamiento de un nuevo modelo, pero mucho más trascendente.

La historia de la tecnología demuestra que las grandes transformaciones no dependen solo de una innovación brillante, sino de la infraestructura que permite aprovecharla. Con la inteligencia artificial ocurrirá algo parecido.

PUBLICIDAD

La ventaja competitiva dejará de estar en acceder al modelo más avanzado. Estará en construir organizaciones capaces de trabajar con inteligencia artificial de manera consistente, medible y acumulativa.

Todavía convivimos con sistemas que pueden responder de manera brillante un minuto y equivocarse al siguiente. Que pierden contexto en conversaciones largas, ofrecen respuestas diferentes ante problemas similares o presentan información incorrecta con absoluta convicción. No se trata solo de que “alucinen”. Es que aún les cuesta construir un comportamiento consistente, estable y verificable a lo largo del tiempo. Por eso, en la mayoría de los casos, todavía no podemos delegarles tareas realmente críticas sin una supervisión humana permanente.

PUBLICIDAD

El desafío, entonces, excede a lograr que la IA responda más rápido o sepa más cosas. El verdadero salto será conseguir que pueda hacerlo con mayor coherencia, que conserve mejor el conocimiento, que aproveche los recursos de forma más inteligente y que sus resultados puedan evaluarse y mejorarse de manera sistemática.

Mientras tanto, nuestro rol cambia. Dejamos de competir con la inteligencia artificial para empezar a construir las condiciones que le permitan ser realmente confiables. Eso implica definir objetivos, aportar contexto, evaluar resultados, detectar errores y convertir respuestas aisladas en procesos seguros y repetibles. En otras palabras, el valor humano se desplaza desde la ejecución hacia el criterio.

Por eso, la gran discusión de esta década no es cuántos empleos desaparecerán.

La pregunta realmente importante es otra: ¿seremos capaces de rediseñar el trabajo para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial sin renunciar al juicio humano?

Porque la IA puede acelerar enormemente nuestra capacidad para producir respuestas, pero sigue siendo nuestra responsabilidad construir el sistema que permita confiar en ellas. Y esa tarea, lejos de desaparecer, recién comienza.