En algunas constituciones como la estadounidense y la original argentina no se menciona la democracia al efecto de subrayar la guía que iluminan los principios republicanos que son cinco: la alternancia en el poder, la división de poderes, la igualdad ante la ley, la responsabilidad de los actos de gobierno ante los gobernados y la publicidad y transparencia de las disposiciones gubernamentales ante los habitantes. Como hemos apuntado, no han sido pocos los autores que han temido la degradación de la democracia, incluso algunos la han visto como incompatible con el capitalismo. En este sentido Hayek en su conferencia “Economic Freedom and Representative Government” (reproducida en New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas) alude a la idea corrupta de democracia en contraposición al concepto original: “Coincido con Joseph Schumpeter, quien hace treinta años dijo (en Capitalismo, socialismo y democracia) que había un conflicto irreconciliable entre democracia y capitalismo; omitió sin embargo decir que el conflicto no se presenta entre la democracia como tal sino en aquella peculiar forma de organización democrática que parecería que ahora se acepta como la única forma posible de democracia, la cual produce una expansión progresiva del control gubernamental”.