Entre las crisis que me ha tocado vivir hubo sólo otra que, como ahora, me hizo sentir que la muerte estaba próxima (porque lo estaba y se llevó a muchos de los que me acompañaban). Fueron los calabozos policiales y los pabellones de la cárcel de la dictadura militar. Es un tema doloroso del que, generalmente, prefiero no hablar pero no puedo evitar que me vuelva a la memoria en estos días, especialmente cuando escucho eso de que “la crisis saca a relucir lo mejor y lo peor de los seres humanos”. Tal vez en ese sentido la dictadura nos hizo un favor porque nos obligó a convivir en esas prisiones a activistas sindicales, dirigentes políticos, terroristas, cultores de la lucha armada, ex funcionarios del gobierno depuesto, delincuentes comunes detenidos por tenencia ilegal de armas, empresarios corruptos, y un largo etcétera que abarcaba desde nostálgicos incurables de la derecha europea de posguerra a delirantes predicadores de la izquierda soviética o maoísta, pasando por curiosos ejemplares de anarquistas (por lo general extranjeros) que al fin y al cabo no eran más que unos pobres tipos que se habían bajado del colectivo de la vida en la parada equivocada.