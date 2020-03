Aquella sociedad, que se vio afectada en 1865 por cólera y en 1871 por fiebre amarilla, no es la de hoy. El funcionamiento del sistema demócratico de entonces no es el de hoy. Fuimos adquiriendo obligaciones y derechos que se consolidaron en nuestra cultura cívica y fuimos ejercitando el músculo deliberativo entre todos los que conformamos el mundo social. Hoy esos principios y prácticas se ven alterados por una crisis, que no es solo local sino global. Todos los Estados democráticos estamos en la tensión de tener que debatir y redefinir qué potestades y capacidades le cedemos al poder institucional y qué espacios y facultades son aún inaccesibles para el Estado. Tanto la relación ciudadanía-Estado como la dinámica Ejecutivo-Legislativo están sufriendo metamorfosis.