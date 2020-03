El debate ético sobre el aborto

C.- Durante las primeras semanas de embarazo -dicen unos terceros- el embrión en su etapa anterior a la gastrulación no es un cuerpo humano y si “soy mi cuerpo” todavía no soy. Con la acción de suprimirlo se interrumpe un proceso de la naturaleza humana, pero no se suprime la vida de un ser humano pues aún este no está constituido, no tiene una realidad específicamente humana, no es un hombre o una mujer ni siquiera en potencia.