Medicamentos antivirales: no vale la pena ensayarlos siquiera, para no caer en la trampa del tamiflú, que costaba una fortuna conseguirlo/pagarlo y a lo sumo acortaba la enfermedad en 2/3 días de los 8 o 9 que dura su evolución. Me refiero a la gripe AH1N1 del 2009: nunca sirvió para evitarla. Con el COVID-19 ocurre algo similar.