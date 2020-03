Fernández aprovechó en la apertura de sesiones su herencia mucho mejor que el ex presidente Mauricio Macri al machacar sobre la deuda y sobre todo reiterando el concepto de que los dólares se tomaron “para la fuga de capitales”. Y como su predecesor no hizo un mea culpa al irse -y pareciera que tampoco pretende hacerlo más adelante- para explicar que la deuda se tomó para evitar hacer el ajuste de las cuentas públicas desordenadas que le dejó la anterior administración kirchnerista, “se la dejó picando”. Fernández no podía hacer otra cosa que patear al arco.