En lugar de enfocarnos en las reivindicaciones de los padres, en el dolor de los amigos, en quienes solidariamente se hicieron presentes en la marcha, ¿qué queda? La antiviolencia de poner la otra mejilla. De no guardar rencor. De restaurar entre la víctima y el victimario una situación imposible de restaurar…. No creo en los llamados a la no violencia. Porque no se trata de esperar una pacificación social que puede tardar varias décadas en llegar. Creo en la fuerza de la Justicia. En la ley. Pero cuando desde el Estado surge una resistencia a hacer cumplir la ley, una estrategia de desviación de esa desviación es, precisamente, el llamado a la no violencia. No seamos ingenuos. Demasiado sufrimos. Y demasiado sufrirán otros inocentes, si seguimos confiando en un voluntarismo idiota.