Cada vez que el asesino de su familia pide libertad condicional la llama se vuelve a encender. Según los informes criminológicos, no solo “no se arrepiente del daño ocasionado, no tiene ninguna consideración respecto a las víctimas y siente injusta su prisión” sino que también revela su intención: “matar a Matías y su abuela”. La Justicia no logra darle sosiego porque sabe que hay elucubraciones jurídicas que focalizando solo en la libertad ambulatoria desatienden los principios fundamentales del derecho. Y llevan a la Justicia a perder el sentido, olvidando su fin y sus principios rectores y al mandato constitucional de “cárceles para seguridad” tantas veces desatendido. Es necesario recordar que todos los Tratados de Derechos Humanos enaltecen valores supremos para la humanidad “como el derecho a la vida, a la integridad personal -física, psíquica y moral-”, entre otros, reconociendo como única limitación a los derechos individuales “la seguridad y el bienestar de la comunidad” (art 4, 5, 32 Pacto San José Costa Rica). Asimismo las Reglas Mínimas sobre el tratamiento a los reclusos, “Reglas de Mandela”, establecen como objetivos de las penas: “Proteger a la comunidad del delito, reducir la reincidencia... y lograr en lo posible la reinserción social...”. Destaco “en lo posible”, y ello porque para algunos sujetos no hay tratamiento ni resolución judicial que lo haga posible. Ha pasado el tiempo pero las evaluaciones profesionales que se le efectuaron a Fructuoso refieren hostilidad hacia las víctimas, proyección, ira y resentimiento. Esto más lo que ya hizo y la intención de matarlo son indicadores que no se pueden obviar. El Dr. en Psicología Stephen Finn ha dicho que “un buen predictor de la conducta futura es la conducta pasada”. Seguridad y protección, son derechos de todos y de las víctimas en particular. Matías tiene derecho a vivir libre de este tormento. ¿Podemos dimensionar acaso lo que siente cada vez que espera esta resolución de libertad? Ojalá que de una vez por todas impere la letra y el espíritu de la ley y la perpetua sea perpetua.