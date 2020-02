Ese problema de identidad también se expresa en el debate sobre la existencia o no de presos políticos. La decisión de Alberto Fernández de no indultar a personajes celebres del kirchnerismo, con el correr de los meses, está destinada a incrementar la incomodidad. ¿Cuánto tiempo puede un militante kirchnerista convivir con un gobierno propio que no libera a personas tan reconocidas como Amado Boudou, Milagro Sala y Julio De Vido? En el barrio privado donde vive De Vido se realizó esta semana un cónclave para pedir una reforma constitucional. Allí, el anfitrión recibió a Guillermo Moreno, a Gabriel Mariotto y la adhesión de Amado Boudou. Por marginales que sean actualmente al esquema de poder, se trata del ex vicepresidente, del ex ministro de infraestructura, del ex secretario de Comercio, del alma de la ley de medios: personajes centrales de la gestión de Cristina, que nunca quisieron al actual Presidente.