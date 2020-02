Cuatro aspectos resaltan de esta ley. El primero es que su articulado define que será considerado antigüedades, obras de arte o bienes culturales; esto ayuda a los actores del comercio, pues les brinda precisión y claridad sobre cuáles son los objetos comprendidos y cuáles no entran al control que se establece. Dos requisitos deberá reunir una pieza para estar incluida en el comercio especificado por esta ley: una es cualitativa -sus características propias-, la otra es temporal -no se considerarán antigüedades a objetos de menos de 100 años y no están incluidos en ley documentos de archivos, fotografías, películas cinematográficas y grabaciones sonoras de menos de 30 años-. Los objetos aludidos en la ley deben reunir dos condiciones intrínsecas para estar abarcados en esta regulación, los que no reúnan ambas son excluidos de la previsión de esta ley.