Conserevadores: Apuntarán a activos que le permitan seguridad, y que no estén expuestos a volatilidad o pérdida de capital. No obstante, para no perder valor, debería al menos tener como objetivo ganarle a la inflación . En ese segmento, los tradicionales plazos fijos se deslucen hoy respecto a los Fondos Comunes de Inversión de Money Markets, aun cuando el rendimiento de estos últimos está cayendo (de forma acelerada) en sintonía a las del sistema y empujados por el Banco Centrral. En enero, los denominados T+0, rindieron entre 2,5/3% anual con estrategias que son “commodities” . No hay mucho, por regulación, para innovar. La tasa nominal anual que ofrecen hoy estos fondos se ubica en torno al 29% a 30% anual, unos puntos por debajo de una colocación bancaria, pero con la ventaja de liquidez inmediata.