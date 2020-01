Pero la justicia no es sólo Comodoro Py. En materia Comercial, hay que encarar reformas de fondo. La Justicia Comercial ya no es el ámbito de confrontación entre comerciantes. La complejidad de las relaciones económicas hace necesario pensar un fuero especializado en materia concursal y societaria (que ya existe en otras provincias del país como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, etc.), separando los juzgados y salas de alzada abocados a concursos, quiebras y conflictos societarios, de los juzgados y tribunales de segunda instancia patrimoniales para dirimir controversias contractuales, cobros de pesos y juicios ejecutivos. Ello se puede resolver sin crear nuevos juzgados, simplemente haciendo una distribución acorde con la especialidad entre los ya existentes. Entre otras medidas sería imprescindible: