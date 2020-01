Sin ahorro, no tenemos inversión, esa fórmula está clara. Entonces, la expansión monetaria y los diversos tipos de subsidios que estimulan el consumo, servirán hasta un punto en que la capacidad productiva vuelva a recuperarse. ¿ Pero qué pasa si la demanda de bienes supera a la capacidad de respuesta industrial? Este es el efecto colateral antes mencionado. Al haber incentivado a sectores con bajo margen de ahorro, todo el dinero se vuelca en consumo. La demanda supera a la matriz productiva y ésta no logra adaptarse al mismo ritmo del mercado, por ende, al presentar escasez de bienes y al no tener capacidad ni crediticia ni económica para poder invertir en una ampliación de producción, la única opción que tiene el productor, empresario o comerciante, es elevar los precios de los bienes.