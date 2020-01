Pero los laboratorios públicos no solo necesitan dinero, sino también demanda, para poder ser autosustentables. Y esta demanda tiene que venir por parte del Estado. Si los gobiernos continúan comprando mayoritariamente en el mercado privado y no se implementa una campaña de educación para la salud y divulgación médica para toda la población para que demanden en los puntos de compra o distribución los medicamentos más económicos y no los que por medio del marketing que imponen los medios de comunicación, los medicamentos de los laboratorios públicos no van a tener demanda bajo la sospecha de mala calidad, cuando todos sabemos que eso no sería cierto, por lo menos por el solo hecho de ser de producción pública.