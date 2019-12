El abuso sexual infantil es una pandemia esparcida por la aldea global la cual es analizada por Frédéric Martel en su best seller “Sodoma: Poder y Escándalo en el Vaticano” con conclusiones devastadoras; su carácter deletéreo ha sido denunciado desde diversos foros e incluso Jorge Bergoglio, en su vista pastoral a Chile el 16 de enero del 2018, ha predicado que si no nos convencemos que es una enfermedad, no podremos solucionar el problema y cuando el acto aberrante es llevado a cabo por párrocos o miembros de órdenes es el mismo “ diablo” el que actúa .