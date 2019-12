Con el alicaído salario real es difícil que suba el consumo y las recetas de “poner dinero en el bolsillo de la gente” no dicen de dónde saldrá ese dinero: 1. Si es con impuestos a Juan para darle a Pedro, es difícil que haya crecimiento . 2. Si es con emisión monetaria el riesgo de aún mayor inflación es muy elevado. Sólo podrá emitirse más si hay gran confianza en el plan del gobierno, pero si el plan fuera solamente emitir, entonces estaríamos ante un gran problema. Por supuesto quiero creer que sí habrá un plan, sólo que aún no lo sabemos y la salida del laberinto aún no se ha explicitado.