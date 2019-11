Estas tensiones son naturales en cualquier proyecto político y, especialmente, en uno en el cual hay un desnivel de poder evidente entre la política más poderosa del país y el hombre que debe ejercer la Presidencia. Pueden ser bien manejadas o no. La tradición argentina registra muchos conflictos en la cúspide del poder que debilitaron seriamente a diversos proyectos políticos: Menem vs Duhalde, Duhalde vs Kirchner, Cristina vs Moyano, De la Rua vs Chacho Álvarez. Cada vez que la familia Kirchner le cedió el poder a alguien que no llevara su apellido, las cosas no salieron bien. Los ex gobernadores de Santa Cruz, Sergio Acevedo y Daniel Peralta pueden atestiguarlo: nunca tuvieron poder real, y sufrieron un permanente esmerilamiento.