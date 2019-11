En la Argentina, la irrupción de la derecha rabiosa boliviana puso en aprietos al presidente saliente Mauricio Macri. No es necesario tener una ideología determinada para sentir horror por el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia. Basta con ser democrático o, simplemente, buena persona. Sin embargo, hace una semana que Macri hace malabares para no pagar el costo interno de reconocer a un gobierno violento e ilegítimo y, al mismo tiempo, no distanciarse demasiado de la línea que llega de Washington.