Los anuncios no llegan, pero el riesgo país está demasiado arriba por la expectativa mundial sobre si habrá o no un default, pese a que Fernández prometió refinanciación y no taponamiento con los acreedores. Lo que no se pudo frenar fueron las pérdidas crecientes de las empresas argentinas en Wall Street, el centro financiero mundial por excelencia. La desvalorización por las caídas ya superan los 30.000 millones de dólares.