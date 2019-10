Antes fue el radicalismo, Yrigoyen, etapas del desarrollo de una identidad que va decantando en la turbulencia de la mezcla de razas. Una geografía con sus nativos, sus invasores, sus inmigrantes, una fragua que recibe aportes varios y los intenta sintetizar. Aquello de “civilización o barbarie” fue sin duda el reflejo de un siglo colonial. La conquista no logró imponer culturas, al menos en la mayoría de sus intentos. Los pueblos no eran “primitivos” en camino de volverse Europa, sino que tenían derecho a elegir su propio destino y así se fueron liberando muchos, desde la India hasta Argelia, y Vietnam define el triunfo de la conciencia de un pueblo sobre el poder material. Nosotros no fuimos solo nativos, ni españoles ni italianos, ni árabes ni judíos, sí el fruto de una mezcla de sangres y culturas que se extendió buscando definir su relación con la naturaleza. En el mundo las culturas consumieron siglos en el encuentro de sus características, de su manera original de pararse en la vida. El radicalismo había vivido su crisis del “anti personalismo” y queda FORJA, un eslabón que une ambas historias. El tango, esa melodía que nos hace universales, esa síntesis entre poesía, música y danza, surge de la fragua ciudadana. Tuvo mucho de radical en su origen, serán peronistas Homero Manzi, Catulo Castillo y Enrique Santos Discepolo. Nely Omar lo expresa y asume su lugar de “Malena”, el canto y el cine se enlazan en Hugo del Carril y Leonardo Favio. La revolución industrial, los sindicatos, fabricamos nuestros propios automóviles, vagones, locomotoras y aviones. No fue solo el peronismo: era una historia que sumaba al radicalismo en sus distintas ramas, hasta sectores conservadores plenos de conciencia nacional.