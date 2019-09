Sería imposible aquí traer a colación cada uno de sus aportes, pero podemos mencionar los siguientes, guiados por el afecto y el reconocimiento que el profesor Righi revela a través de los mismos, por ejemplo, al participar en varios libros homenaje a maestros y colegas, como lo fueron Isidoro de Benedetti (Interrupción de la prescripción de la acción penal por secuela de juicio, Bs. As., 1997), el ya mencionado Enrique Bacigalupo (Delitos omisivos equivalentes a la comisión activa de un delito, Bogotá, Colombia, 1999 y La regulación del error de prohibición en el Derecho argentino, Lima, Perú, 2003), Manuel Rivacoba y Rivacoba (La causalidad natural: ¿Es prerrequisito de la imputación objetiva?, Bs. As., 2004), Hans Welzel (La influencia de Welzel en el Derecho Penal argentino, Santa Fe, 2005), Julio Maier (Los sucesivos modelos de teoría del delito adoptados en el Derecho argentino, Bs. As., 2005), Miguel Bajo Fernández (Redefinición mediática de los casos criminales, Madrid, España, 2016); Lola Aniyar de Castro (Pinceladas de la política criminal latinoamericana, Bs. As., 2016) y Santiago Mir Puig (Las demandas de <<eficacia>> y sus consecuencias para la política criminal latinoamericana, Barcelona, España, 2017).