Es innegable que ha habido funcionarios venales en las gestiones kirchneristas. Lo que es falso es que la condición de todo peronista sea la deshonestidad. Y lo que no es para nada evidente, una vez más, es la identificación del oficialismo actual con la transparencia. ¿Sabrán los editorialistas españoles que se hicieron eco de estos argumentos locales, que el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, se estrenó modificando los estatutos de la Oficina Anticorrupción para poder nombrar al frente del organismo a una macrista militante que no era abogada, es decir que no era idónea para la función? ¿O que Mauricio Macri vetó el artículo de la ley de blanqueo de capitales que prohibía a familiares de funcionarios acogerse a ese beneficio? Y esto no fue una medida abstracta, sino una licencia aprovechada sin pudor alguno por varios de estos parientes, incluida la familia presidencial.