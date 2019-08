En otras palabras, podemos inventar todas las teorías conspirativas que queramos, pero la realidad es que el argentino no cree en el peso como reserva de valor. Para que una mercadería sea considerada moneda, tiene que cumplir dos requisitos: 1) ser aceptada ampliamente como medio de intercambio y 2) ser reserva de valor. El peso no es reserva de valor y, por lo tanto, no es moneda. Dicho sin vueltas, Argentina no tiene moneda, solo tiene unos vales para hacer transacciones de corto plazo, pero no hay forma de tener moneda para hacer operaciones de largo plazo. Voy más al punto: el argentino ya eligió al dólar como su moneda. Les guste o no a los nacionalistas. Finalmente, la moneda es una mercadería como cualquier otra que sirve como moneda. No es un símbolo patrio. No se pierde la soberanía nacional por no tener moneda emitida en Argentina.