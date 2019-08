La tesis medular del marcusianismo consiste en sostener que el régimen capitalista ofrece mayores bienes y servicios pero no ofrece vida digna puesto que se crean necesidades artificiales por la publicidad que obligan a las personas a consumir sin descanso para lo cual trabajan en condiciones de autómatas que están todo el día buscando sustento, por ello es indispensable "la liberación del sistema represivo". La primera conferencia la pronunció en Londres en 1967 organizada por el Instituto de Estudios Fenomenológicos y la tituló Liberándose de la sociedad opulenta. Allí Marcuse destaca: "El problema que enfrentamos consiste en la necesidad de la liberación, no de una sociedad pobre ni de una sociedad en desintegración, sino de una sociedad que desarrolla en gran escala las necesidades culturales del hombre así como las materiales –una sociedad que, usemos el lema, distribuye las mercancías entre una porción cada vez mayor de la población". Necesitamos establecer "el reino de la libertad" y "pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo" lo cual "presupone la abolición de las instituciones y mecanismos de represión", que debe llevarse a cabo por hombres que tengan las nuevas necesidades. Esta es de otro modo la idea básica subyacente en el propio concepto de Marx. Hay que vencer al capitalismo "con propiedad privada de los medios de producción" que conducen a "un desperdicio acelerado", se trata del establecimiento de "una sociedad libre que es bloqueada por la sociedad opulenta" en la que vivimos "la completa degradación del hombre hasta convertirse en objeto" donde "el resultado es una existencia humana mutilada, defectuosa y frustrada". Subraya la "abolición del trabajo, el fin de la lucha por la existencia, es decir, la vida como un fin en si misma y no más como un medio para un fin" lo cual "presupone un tipo nuevo de hombre" que no esté sujeto más a los dictámenes de la lucratividad y la eficiencia capitalistas" puesto que "creo que la idea de un universo así también guió el concepto de socialismo de Marx". "Es innecesario decir que la precondición para ese cambio cualitativo reside en la disolución del sistema existente" donde se encuentra "la amenaza del desempleo tecnológico", en resumen, "debemos enfrentar el adoctrinamiento para la servidumbre con adoctrinamiento para la libertad". Este es un extracto de la primera conferencia y la más extensa de la selección que comentamos.