"Lo que le pasó a Durán Barba me pasó a mí también", admite Felipe Noguera sonrojándose. El encuestador, matemático y consultor de estrategia política explica: "Es un error que yo he cometido hace años, pero aprendí: no se puede dejar en las mismas manos el asesoramiento estratégico y las encuestas que deben verificar si ese asesoramiento está dando resultado, porque se corre el riesgo de que se terminen acomodando las encuestas para justificar el asesoramiento".