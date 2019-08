Durante la campaña electoral previa a las PASO, buena parte de los analistas compartieron dos (y tal vez solo dos) certezas: al presidente Mauricio Macri no le conviene hablar de economía y al candidato Alberto Fernández no le conviene hablar de corrupción. La primera proposición entró en jaque con el cachetazo de las urnas primero y con la maxi devaluación después. Macri va a tener que hablar de economía le guste o no, pues lo que puede no convenir a su rol de candidato (y después del domingo hasta ahí nomás) es, en cambio, institucionalmente forzoso para el Presidente. La segunda proposición, en cambio, parece incuestionable. En lo que sigue explico por qué creo, sin embargo, que es falsa, es decir, por qué hablar de corrupción es en el mejor interés de todos.