No hay resultados concluyentes sobre los efectos de las noticias falsas en América Latina. Por ejemplo, un estudio indica que, aunque circuló información falsa en la campaña de Brasil en 2018, "no es posible afirmar con certeza cómo la mala información y la desinformación afectaron la votación". En Estados Unidos, otra investigación muestra que, aunque 6% de la información que circuló durante la campaña presidencial de 2016 no era verdadera, su difusión fue muy concentrada: 80% de las noticias falsas fue vista por solo 1% de los usuarios de Twitter y tan solo uno de cada diez de usuarios compartió cuatro de cada cinco noticias falsas en esta red.