En todos estos casos, intervienen abogados, intermediarios, jueces, médicos, etc. que encarecen el proceso y se quedan con dinero que podría ser del empleado, de la empresa o de los acreedores. Y que finalmente paga el consumidor con precios más altos en los productos o servicios que recibe; o lo sufre el desocupado al no conseguir empleo, pues las empresas no quieren tomar gente. Además, también lo paga el ciudadano con impuestos más altos para mantener los subsidios a estos empleados desocupados y sustentar los salarios de los nuevos empleados contratados en el estado por no conseguir empleo privado. Estos "nuevos contratados" pasarán a trabajar en tareas innecesarias en el Estado, como por ejemplo, ser ascensorista en un ascensor automático, o empleado de una sección cuyo objeto hace años que desapareció. Sin embargo, el costo más caro lo paga el empleado que queriendo cambiar de trabajo no se anima a hacerlo.