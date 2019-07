Macri ha derrotado todos esos pronósticos. Aun si pierde el poder en los próximos meses, va camino a transformarse en el primer presidente no peronista en terminar su mandato desde que lo hizo Marcelo T. de Alvear en 1928, hace más de noventa años. Es el primer presidente ingeniero, el primero que viene de un club de fútbol, el primero que no es radical, peronista o militar, el primero que proviene de un poderoso holding empresario, el primero que funda una agrupación política con poder territorial extendido en todo el país, y el primero no peronista que entregará su mandato en tiempo y forma. Solo esa enumeración debería bastar para no subestimarlo.