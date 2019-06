El sistema jurídico tiene diversos tipos de prohibiciones: 1) las simplemente civiles, que importan la nulidad del acto, si es que la situación puede retornar al momento original, o bien si puede dejar de causar efectos hacia delante, lo que no es el caso del aborto, donde la acción prohibida no tiene retorno; el niño no puede volver la vida; 2) las administrativas o contravencionales, donde se sanciona la conducta prohibida; 3) la penales, donde la sanción es de mayor gravedad, por ser también más dañosa la conducta prohibida. Estos dos últimos casos suponen una conducta prohibida sobre la que no se puede volver atrás: el daño está causado para siempre, de manera que la sanción o castigo sólo pretende ser disuasoria, con la intención de proteger de manera indeterminada el bien que la comunidad considera de especial valor. Así, por ej. el castigo del homicidio protege la vida humana (el bien de mayor valor en la comunidad) por disuasión, especialmente frente a la imposibilidad de proteger en concreto y de manera constante a cada uno de los individuos.