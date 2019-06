Ahora bien, recordemos que a partir de las investigaciones periodísticas realizadas por The New York Times y The Guardian, la consultora con sede en Londres fue acusada de recolectar datos personales de Facebook para diseñar campañas políticas y sospechada de haber intervenido en los dos resultados más inesperados de la política internacional de los últimos tiempos: el Brexit en Gran Bretaña, el 23 de junio de 2016 y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, en noviembre del mismo año.