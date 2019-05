Por lo tanto, esta ley es un paso necesario pero no suficiente, dado que debe insertarse dentro de un plan integral que genere gente y empresas preparadas. En especial personas con habilidades digitales y técnicas. Sin "talentos" no habrá economía del conocimiento. Y agregarle fortaleza a las empresas existentes y crear nuevas, que estén en condiciones de competir en el mundo. Porque sin empresas no podemos generar el músculo necesario para convertir el talento en conocimiento que sea atractivo para otros los adquieran y usen.