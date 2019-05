Cuando las luces se apagaron, sentí al miedo recorrerme las piernas, la columna, los pómulos. Era como una firme contracción en cada músculo. Un estado de alerta. Los gritos se hacían más fuertes y profundos. El calor aumentaba, mientras que el aire se hacía grueso y pesado. Tanto que no llegaba a los pulmones con facilidad. Cuando empecé a moverme, intenté caminar hacia el escenario. Nahuel estaba conmigo. ¡Mamá, ayudame! Saltamos la valla que separaba al público de los músicos, desoyendo a la chica del chaleco de Cruz Roja que nos decía que la salida estaba del otro lado. Lo sabíamos, pero todos irían en esa dirección. Nosotros, salmones por naturaleza o por rebeldía, conocíamos una puerta detrás del escenario que daba al garage del hotel y, desde ahí, a la calle. En cuanto pudimos saltar al otro lado, el aire ya era viscoso como barro. Abrí la boca y respiré hondo. Tosí seco por el hollín y el aire caliente que ardía en mi laringe. Fue en ese momento que me saqué la remera y, con una mano, la apoyé sobre mi boca. Aspiré fuerte con la remera como filtro, mientras me movía intentando subir al escenario para cruzar hacia la salida. ¡Abran la puerta! Caminé unos pasos por el escenario, trastabillando entre la falta de oxígeno y la irregular superficie. La remera reducía la sensación de ahogo, pero el aire era cada vez más ínfimo. No sabía si en realidad aún la tenía en la mano, cuando un peso suave que cayó sobre mi espalda me dejó mirando, ya desde el piso, y todavía unos segundos más, el fuego que caía del techo de Cromañón.