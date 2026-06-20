Ya vuela alto: FIFA nombra al pato Merlín como embajador oficial del Mundial

Lo que comenzó como videos virales entre aficionados del Tri ahora podría llevar al pato más famoso de México a un encuentro con directivos del futbol mundial.

El singular caso de Merlín, el pato de la Ciudad de México, marcó un inesperado giro durante el Mundial 2026: la mascota, reconocida por su peculiar andar sobre Reforma ataviado con la playera de la Selección Mexicana, fue designada embajadora oficial de la sede capitalina para el torneo.

La FIFA oficializó el nombramiento a través de las redes sociales, donde resaltaron que Merlín representa “una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana”. El anuncio se acompañó de una frase que sintetiza el espíritu del personaje: “Porque el alma chilanga también tiene plumas”.

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“En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México”, publicaron.

De regalo familiar a embajador mundialista

El ave acompaña todos los días a Carla Gómez y a su hijo Cristian mientras venden bebidas en la alcaldía Cuauhtémoc, pero una caminata por Paseo de la Reforma lo catapulta con millones de reproducciones y notas internacionales

El fenómeno comenzó tras el partido inaugural del Mundial, en el que México enfrentó a Sudáfrica. Merlín fue grabado caminando con sus dueños, portando la camiseta del Tricolor y unos pequeños zapatos, lo que captó la atención de cientos de aficionados y lo convirtió en tendencia digital.

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A partir de ese instante, la figura del pato trascendió los memes y se consolidó como mascota no oficial para los seguidores mexicanos, gracias a su estilo peculiar y la simpatía que transmite al vestir la camiseta nacional mientras acompaña a su familia.

Merlín llegó a la vida de sus dueños hace dos años como obsequio de una clienta. Su dueña confesó que nunca imaginaron la proyección pública que alcanzaría el ave, y reconoció el asombro que les ha generado la popularidad de su mascota.

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La elección de Merlín como embajador se produce en el contexto de la Copa del Mundo que tiene lugar en México, Estados Unidos y Canadá. El pato, convertido en fenómeno viral, fue adoptado por la comunidad aficionada como un referente de identidad y orgullo local.

El caso de Merlín ilustra cómo una mascota puede transformarse en símbolo cultural y representante de una urbe durante un evento global. El pato se ha convertido en embajador de la Ciudad de México, llevando consigo no solo una camiseta, sino el reconocimiento de toda una comunidad.

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La presidenta Sheinbaum invitó al Pato Merlín a la mañanera

La política Claudia Sheinbaum sonríe en el contexto de la bandera mexicana, mientras una imagen insertada muestra un pato que viste la playera de México en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum invitará a Merlín a la mañanera del pueblo tras la viralización del pato blanco que se convirtió embajador oficial del Mundial 2026 en México.

La jefa del Ejecutivo dijo este 19 de junio en Palacio Nacional que buscará invitar a Karla, dueña del animal, para que lleve a Merlín a la conferencia matutina.

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Sheinbaum afirmó que la difusión del personaje no estaba contemplada, pero siguió generando recepción y alegría en redes sociales y medios de comunicación.

“Este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar, Karla se llama, a que traiga a Merlín a la mañanera. Ayer estaba viendo una fotografía de patos, con las distintas camisetas de la liga de Canadá, que ya se venden. Es un símbolo pequeñito de nuestra cultura”, dijo la presidenta.

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Sheinbaum resumió el alcance del caso con una frase: “Merlín se volvió famoso, solo en México”. También sostuvo que la mejor forma de impulsar las campañas turísticas, más allá del trabajo de la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora, ocurre por recomendación directa de los extranjeros que visitan el país.