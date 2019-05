Desde el INADI continuaremos cumpliendo con nuestra función como organismo del Estado que vela por la no discriminación, contra la xenofobia y el racismo en territorio argentino. Pero, además, este 17 de mayo volveremos a estar junto a UNICEF de Argentina en las redes sociales para decir que cuando un mensaje es discriminatorio, no hay que compartirlo, para que no se viralice, para que no crezca y, por lo tanto, podamos detenerlo.