Otro tema que los fastidia es que me haya puesto a contar el número de desaparecidos y asesinados durante la dictadura. Pero mi trabajo como periodista es buscar la verdad en todo, aún en cifras tan simbólicas como la de los 30 mil desaparecidos. Para eso, utilicé los registros oficiales, en especial los dos anexos del Nunca Más, que fueron presentados en 2006, precisamente en la Feria del Libro, por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. La cifra no da 30 mil (son 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de "ejecución sumaria") pero yo acá no tengo ninguna responsabilidad, afortunadamente; solo los conté. Fue una verdadera matanza, aunque siempre me sorprende que haya gente que desea un número de víctimas aún mayor.