Mientras viajamos apretados, la accesibilidad no se cumple y los trabajadores no tienen espacios adecuados para aislarse del ruido en sus momentos de descanso. Vemos audiovisuales publicitarios en YouTube que el Gobierno de la Ciudad propaga para que nosotros veamos lo bien que se viaja y cuánto mejoró el servicio. Solo alguien que no viaja en subte puede creer esos videos.