El asesor le volvió a decir al Presidente que las denuncias de corrupción no penetran en el votante duro de Cristina. Y que tampoco convendría que vaya presa, porque mucha gente lo podría tomar, a esta altura, como una maniobra electoral. "Si la condenan a la ex Presidente no habremos sido nosotros, sino los jueces", intentaron explicarle a Durán Barba, dos altos funcionarios. "Así como no sé nada de economía tampoco conozco mucho sobre el funcionamiento de la justicia en la Argentina. De lo único que entiendo un poco es de cómo ganar elecciones", lo cruzó el consultor.