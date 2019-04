Sumado a estas dificultades, el mercado externo no presenta resultados alentadores. Las ventas de automóviles al exterior no logran recuperarse afectando la producción nacional. ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) informa que en el primer bimestre del año se exportaron 2.800 unidades menos que en mismo período de 2018. Por consiguiente, la caída del mercado interno junto con un nivel de inflación muy elevado, variaciones al alza en el tipo de cambio y restricciones del mercado internacional, generan importantes bajas de producción con las consecuencias que ya todos conocen: baja rotación de stock, caída en las ventas, aumentos de costos, caída en la rentabilidad, caída de la demanda laboral, suspensión de horas extras, adelantos de vacaciones, retiros voluntarios, suspensiones de personal y despidos de los mismos.

Mirando las perspectivas de corto plazo no se presentan indicios que muestren un cambio de tendencia. ADEFA informó que la producción cayó un 9% en marzo y ACARA registró una caída de patentamientos del 3% valores que seguramente se reflejarán en una nueva baja en la producción y en el Uso de la Capacidad Instalada del sector.