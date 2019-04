Y por último el mensaje. Hace una semanas le pregunté a la pequeña porqué quería colocarse los Tefilin. Ella me respondió: "¿Si todo el mundo no lo hace, porqué yo tampoco tengo que hacerlo?". Para mí fue suficiente.

Ese es el mensaje de la huella de la identidad judía. Es uno de los más importantes mensajes que el pueblo judío le ha dado al mundo: no porque todo el mundo piense, haga o diga algo, yo tengo que pensar, hacer o decirlo.