Lavagna ya había dejado en claro que no tiene ningún vínculo con Cristina Kirchner ni con los empresarios que formaron con la ex Presidenta la asociación ilícita que desnudó la trama de los cuadernos. Se diferenció, incluso, de Eduardo Duhalde y de su delirante propuesta de dictar una amnistía para esos industriales corruptos: "No, terminantemente no", contestó sin dejar espacio para la duda cuando en conferencia de prensa le preguntaron sobre la posibilidad de un indulto.